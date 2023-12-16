انتهاء التصويت الخاص.. إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات

اغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، اليوم السبت، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع الخاص في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن مراكز الاقتراع في مناطق البلاد المتفرقة اغلقت ابوابها واعلنت انتهاء عملية التصويت الخاص في الانتخابات المحلية بعد انقضاء الوقت المقرر لها.



يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.