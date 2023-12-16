الاقتراع الخاص.. بدء عملية التدقيق واحتساب أصوات الناخبين في العراق

وذكر مراسل السومرية، ان عملية التدقيق واحتساب أصوات المقترعين بالانتخابات المحلية في جميع محافظات العراق من قبل فرق المفوضية بدأت بعد غلق صناديق الاقتراع.واغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، اليوم السبت، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع الخاص في تمام الساعة السادسة مساءً.يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.