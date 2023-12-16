السومرية تكشف نسب المشاركة بالاقتراع الخاص في محافظات العراق

وبحسب بيانات مكاتب مفوضية الانتخابات في محافظات العراق، فإن نسب المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 63 في العاصمة بغداد و 78% في ديالى و74% في واسط و77.48% في الديوانية و72% في ذي قار و71.02 في البصرة.أما في النجف فقد بلغت نسبة المشاركة 68%، مقابل 69% في محافظة كربلاء، في حين بلغت نسبة المشاركة 82% في المثنى، في حين بلغت النسبة 69.7 في بابل، وفي نينوى بلغت 75%، وفي صلاح الدين 76%، وفي ميسان 67%، وفي كركوك 70%، وفي السليمانية 91%، وبلغت نسبة الانبار 63.59، وبلغت في أربيل 86.6%.وقبل قليل، بدأت فرق المفوضية العليا للانتخابات في جميع المحافظات، بعملية التدقيق واحتساب أصوات المقترعين للتصويت الخاص بالانتخابات المحلية.