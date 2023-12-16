الزيدي يكشف عن توقف 75% من صناديق الاقتراع

كشف الأمين العام لحركة "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، اليوم السبت، عن توقف 75% من صناديق الاقتراع في انتخابات اليوم.

وخاطب الزيدي في تغريدة على منصة "اكس"، مفوضية الانتخابات بالقول "انتم امام تحد حقيقي فما حدث اليوم هو توقف 75% من صناديق الاقتراع عن بث وتسجيل قراءة اصوات الناخبين".



واعتبر الزيدي أن "هذا يعني فشل الشركة الكورية"، محذراً من "أي تلاعب في اصوات الناخبين من جهات مشبوهة".

وبدأ التصويت الخاص، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.



واغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع الخاص في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.