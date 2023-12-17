مفوضية الانتخابات تقرر اعتماد نتائج "العد والفرز اليدوي"

السومرية نيوز-محليات



قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نقل صناديق الاقتراع الى مركز التدقيق المركزي في العاصمة بغداد لاجراء العد والفرز اليدوي.

وقالت المفوضية في بيان فجر اليوم الاحد، ان ذلك الاجراء جاء استنادا الى الفقرة د من المادة 10/أولا من قانون رقم 4 لسنة 2023، والتي تنص انه "في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل صناديق الاقتراع الى مركز التدقيق المركزي وتعتمد نتائج العد والفرزاليدوي".

وأشارت الى ان "الأجهزة لم ترسل النتائج لبعض محطات التصويت لاسباب فنية ذكرتها الشركة الكورية المصنعة للجهاز".