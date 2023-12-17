الشركة الفاحصة توجه رسالة لمفوضية الانتخابات: خطأ التصويت الخاص لن يتكرر

وذكرت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "إلحاقاً برسالتنا السابقة حول الخطأ الذي حدث في التصويت الخاص يوم 16 كانون الأول 2023 تود شركتنا أن تبين أنه كان هناك خللاً فنياً في إرسال عدد من محطات التصويت الخاص حيث تم تحليل الخلل من قبل فنيي الشركة وتبين وجود هذا الخلل فقط في التصويت الخاص".وأكدت، "عدم وجود مثل هذا الخلل في التصويت العام"، مشددة على أن "جميع صور أوراق الاقتراع والبيانات الانتخابية مخزونة ومحفوظة في الأجهزة وسيتم معالجة هذه المحطات في مراكز التدقيق وفقاً لإجراءات المفوضية".وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مجلس المفوضين، توضيحاً بشأن عدم إرسال نتائج بعض المحطات في التصويت الخاص، الذي جرى يوم أمس السبت (16 كانون الاول 2023).وذكرت المفوضية في بيان لها، انه "استناداً الى الفقرة (د) من المادة (10/أولاً) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018) التي تنص على (في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ساعات يتم نقل الصناديق الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية، وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة)".واضاف البيان أنه "ونظراً لعدم ارسال نتائج بعض المحطات في التصويت الخاص لأسباب فنية ذكرتها الشركة المصنعة لأجهزة (شركة ميرو الكورية) في رسالتها المؤرخة في (17 / 12 / 2023) وتطبيقاً للنص القانوني المذكور آنفاً، اصدر مجلس المفوضين القرار رقم (1) للمحضر الاستثنائي (67) في (17 / 12 / 2023) الذي يقضي بنقل تلك المحطات الى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات لغرض اصدار تقارير بالنتائج وفقاً لبرنامج اصدار تقارير النتائج، واجراء عملية العد والفرز اليدوي وفقاً للاجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة واستمارات النتائج (41، 42) وارسالها الى شعبة ادارة وتبويب النتائج في المكتب الوطني لغرض اعتمادها".