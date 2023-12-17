الكشف عن قيام مرشحين بخرق "الصمت الانتخابي"

كشف مركز الإعلام الرقمي، الأحد، عن قيام مرشحين لانتخابات مجالس المحافظات بخرق الصمت الانتخابي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال المركز في بيان، "هناك تجاوزات واضحة للصمت الانتخابي المرتبط بانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في يوم الاثنين الموافق الـ١٨ من الشهر الحالي".

وأضاف أن "الخروق الانتخابية تجسدت في منشورات تم رصدها على عشرات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تروج لهذا المرشح أو ذاك من مختلف القوائم".

ولفت الى أن "الكثير من المنشورات الممولة ما زالت تعمل حتى في الصمت الانتخابي ما يعني بوضوح وجود خرق قانوني يتطلب من المفوضية التدخل وإجراء اللازم"، وطالب المركز المرشحين ومدراء صفحاتهم بـ"ايقاف تمويل الاعلانات فوراً حتى لا يستمر هذا الخرق، والتحلي بروح المسؤولية وعدم مخالفة اللوائح التي نص عليها القانون".