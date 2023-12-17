وبحسب مدير المنظمة، ايفان الفيلي، الذي تحدث لبرنامج "عشرين" على فضائية السومرية، فإن "القوات الأمنية لم تسجل أي خرق أمني خلال الاقتراع الخاص وهذا امر مهم لم يحدث سابقاً"، لافتا الى ان "بعض القيادات الأمنية تصرفوا تصرفات فردية بتوجيه عقوبات وتسجيل غيابات لمنتسبيهم حال لم ينتخبوا".وشخصت المنظمة "تأخر اجهزة الاقتراع بعمليات قراءة البطاقات الانتخابية حتى أن بعض المنتسبين صوتوا بالقلم الجاف، بالإضافة إلى أن بعض المراكز شهدت طوابير لساعات طويلة نتيجة توقف الاجهزة ما خلف حالة من التذمر بين المنتسبين".