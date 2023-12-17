قبيل الاقتراع العام بساعات.. الداخلية تطمئن: لا تهديدات بشأن الانتخابات

طمأنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بعدم وجود تهديدات سياسية أو إرهابية قد ترافق الاقتراع العام في الانتخابات المحلية غداً الاثنين، فيما اشارت الى ان نسبة الانتماءات في الاجهزة الامنية الى الجهات السياسية تضاءلت كثيراً.



وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء خالد المحنا، خلال حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، "لا ننكر وجود مخالفات بسيطة رافقت عملية الاقتراع الخاص لكن ليس كل ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من سلبيات هو صحيح"، مشدداً "لم ولن نحاسب من لم يدلِ بصوته في الاقتراع الخاص، وحال حصل إجبار من قبل بعض الضباط تجاه منتسبيهم فإن ذلك يعد مخالفة من النوع الثقيل".

وأضاف، "لسنا في دولة افلاطون، لكن نسبة انتماءات الاجهزة الامنية الى الجهات السياسية آخذة بالتضاءل وبشكل كبير"، كاشفاً عن "توجيهات وتعامل صارم مع كل شخص يثبت قيامه بالتدخل السياسي حتى على مستوى حضور المناسبات الخاصة بالمرشحين".

وأتم المحنا، "كل التقديرات تشير الى أن الانتخابات تسير بجانب امني خال من المهددات لكن القوات الامنية في بناء خططها لا تستبعد وجود تهديدات لذا اعدت العدة لكل الاحتمالات".