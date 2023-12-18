"السومرية نيوز" تواكب مجريات التصويت العام لأول انتخابات محلية منذ عقد

السومرية نيوز - محليات



تواكب "السومرية نيوز" وعبر شبكة مراسليها في عموم العراق، مجريات واجواء التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات والتي تقام لأول مرة منذ 10 أعوام.

وبعد مشاركة اكثر من 700 الف ناخب من اصل مليون و50 الف ناخب في انتخابات التصويت الخاص، تنتظر اكثر من 7 الاف و100 مركز اقتراع في 15 محافظة عراقية اليوم الاثنين لاستقبال اكثر من 15 مليون ناخب للتصويت العام، فيما من غير المعروف العدد الذي سيشترك في الانتخابات بالفعل من هؤلاء الـ15 مليون ناخب، والذين ستقام نسبة المشاركة اعتمادا عليهم.

وأجريت اول انتخابات محلية في العراق عام 2005 ومن ثم في 2009 و2013 بانتظام، وبعدها كان من المفترض اجراء الانتخابات في 2017 غير ان العراق لم يشهد استقرارا امنيا وسياسيا منذ ذلك الحين.