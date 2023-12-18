بعد الادلاء بصوته.. الحكيم متطلع لمشاركة عالية ويستعرض أهمية مجالس المحافظات

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده في فندق الرشيد عقب الادلاء بصوته، وحضرته السومرية نيوز، إن "مجالس المحافظات هي المدخل الأساسي للخدمات والتطور الاقتصادي في البلاد والمحافظات"، معبرا عن تطلعه لحدوث نسبة مشاركة عالية في الانتخابات.ويتوجه اليوم الاثنين، اكثر من 16 مليون ناخب للتصويت العام في 15 محافظة ضمن انتخابات مجالس المحافظات التي تعقد لأول مرة منذ 10 سنوات.وفتحت المفوضية أبواب اكثر من 7 الاف و100 مركز اقتراع في 15 محافظة منذ الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.