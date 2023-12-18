مراكز اقتراع كربلاء تباشر باستقبال ناخبي مجلس المحافظة (صور)

السومرية نيوز – محليات



تواكب عدسة السومرية العملية الانتخابية في يوم الاقتراع العام، تحضيرات مراكز التصويت داخل محافظة كربلاء بعد فتح أبوابها عند الساعة السابعة صباحا لاستقبال من يحق لهم اختيار ممثلين داخل مجلس المحافظة.

أدناه مجموعة من الصور لتحضيرات مراكز الاقتراع:

