المفوضية تشطب مرشحين من تقدم بتهمة "شراء أصوات" خلال التصويت الخاص

وبحسب قرار مجلس المفوضين الذي اطلعت عليه "السومرية نيوز"، فأنه قرر في جلسته الاستثنائية استبعاد المرشح صفاء فليح رشيد السامرائي المرشح عن حزب تقدم وإلغاء المصادقة عليه في قوائم المرشحين، وكذلك تكليف الدائرة القانونية بالمفوضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرشح صفاء السامرائي، والمتهمين اركان سويدان وحذيفة فاروق واحمد محمود ومروان نزار المنتسبين في وزارة الداخلية قيادة شرطة صلاح الدين.

وفي قرار منفصل، قرر مجلس المفوضين استبعاد وإلغاء المصادقة على المرشح عن تقدم طارق توفيق فهد مهدي، بعد القبض على متهم بحوزته بطاقات انتخابية، كما كلف المجلس الدائرة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من المرشح طارق توفيق فهد، والمتهم ضاري خميس مرعي حسن.