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مجالس المحافظات 2023
اليوم الانتخابي بالتفاصيل
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انتخابات مجالس المحافظات.. ماذا يعني التصويت العام وما اختلافه عن الخاص؟
مجالس المحافظات 2023
2023-12-18 | 01:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
1,615 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
مع انطلاق التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات 2023، صباح اليوم الاثنين، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في 15 محافظة عراقية، في اول انتخابات محلية منذ أكثر من 10 سنوات، ظهرت تساؤلات عن مدى اختلاف التصويت العام عن الخاص.
تُعد الانتخابات بأشكالها كافة واحدة من أهم صور المشاركة السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها العالم، وهي الوسيلة الرئيسة للتداول السلمي للسلطة وتعزيز المشاركة السياسية وضمان حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
*ماذا يعني التصويت؟
يعد التصويت وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالها التأثير على القرارات الحكومية. والتصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات.
كما ان التصويت هو تعبير رسمي بخصوص قبول أو رفض الفرد لاقتراح ما؛ قبول أو رفض استفتاء ما؛ أو بخصوص مرشح معين، مجموعة من المرشحين، أو حزب سياسي. تستخدم العديد من الدول الاقتراع السري، وهي ممارسة تحول دون تخويف المقترعين وتحمي خصوصيتهم السياسية.
*التصويت الخاص في العراق
تعرف المرحلة الأولى في الانتخابات العراقية بالتصويت الخاص، وتشمل منتسبي القوات الأمنية والنازحين، وهو ما اعتمده البرلمان العراقي في قانون (9) لعام 2020 الذي غيّر صياغة العملية الانتخابية بالكامل.
وبعد 11 ساعة من التصويت الخاص، والذي بدء من الساعة السابعة صباحاً، أغلقت في الساعة السادسة من مساء يوم السبت 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، صناديق "الاقتراع الخاص" لانتخابات مجالس المحافظات 2023، التي شهدت إقبالاً جيداً من قبل منتسبي القوات الأمنية والنازحين، التي كانت النسبة 67%،
بحسب مفوضية الانتخابات، فان عدد الناخبين المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 706 آلاف و805 ناخبين من أصل مليون و50 ألفاً و653 ناخباً"، لافتة الى ان "نسبة المشاركة الاجمالية بالاقتراع الخاص بلغت 67%، التي كانت 38% عند الساعة 12 مساء"، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة".
*التصويت العام
الاقتراع العمومي (يُسمى أيضًا الانتخاب العام، والاقتراع العام للرجل العادي) يمنح حقَ التصويت لجميع المواطنين البالغين، بغض النظر عن الثروة، أو الدخل، أو الجنس، أو الوضع، الاجتماعي، أو العرق، أو الإثنية، أو أي قيود أخرى، ما عدا بعض الاستثناءات البسيطة نسبيًا.
*التصويت العام في العراق
في المرحلة الثانية من الانتخابات (التصويت العام)، افتتحت، اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أبواب أكثر من 7 الاف مركز انتخابي في 15 محافظة، للتصويت العام ضمن انتخابات مجالس المحافظات التي تقام لأول مرة منذ 10 سنوات.
وبحسب المفوضية، فان "عدد الناخبين للتصويت العام والذي يشمل المواطنين العراقيين البالغين (فوق 18 عاماً) هو 15108135 ناخباً، موزعين على 7166 مركز اقتراع و35553 محطة.
وأُلغيت مجالس المحافظات قبل 3 أعوام، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.
وهذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
كما ان انتخابات مجالس المحافظات العراقية، تجري وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
المحرر:
كرار جاسم
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