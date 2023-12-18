لأول مرة منذ 18 عاما.. ما الذي يجعل انتخابات كركوك لا تشابه غيرها؟

وكانت اخر انتخابات شهدتها كركوك لمجالس المحافظات قد عقدت في عام 2005، وبموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات سيتكون مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً، بينها مقعد للمسيحيين، مقارنة بـ 41 مقعداً في انتخابات عام 2005.ويحق لـ 870 ألفاً و920 شخصاً التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، فيما حصل 813 ألفاً و590 شخصاً منهم على بطاقاتهم البيومترية ويمكنهم المشاركة في الانتخابات والتصويت.ويتنافس على مقاعد مجلس محافظة كركوك 248 مرشحا من 10 ائتلافات وخمس قوائم مستقلة لأحزاب سياسية وثلاثة مرشحين مستقلين، بحسب ارقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وتعد انتخابات مجلس محافظة كركوك، العملية الأكثر اثارة وتنافسية بسبب طبيعة المحافظة التي تشهد صراعا سياسيا قوميا، حيث تحاول الأحزاب الكردية الحصول على منصب المحافظ وإعادة نفوذها السياسي بعد فقدانه عقب العملية العسكرية في كركوك عام 2017 التي نفذت على خلفية استفتاء الانفصال الذي اقامته حكومة كردستان حينها.