الكلداني: مجالس المحافظات "مهمة" خصوصاً في المحافظات المحررة

وقال الكلداني في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "مجالس المحافظات هي مجالس مهمة وخدمية للمحافظات العراقية، وخصوصاً لكركوك ونينوى وديالى، لان هذه المحافظات بعد التحرير تحتاج متابعة من قبل هذه المجالس"، مقدماً شكره "للأجهزة الأمنية على دورهم في حماية العملية الانتخابية".وأضاف، انه "في الفترة السابقة حصلت خروقات من بعض المحافظين لعدم وجود مجالس المحافظات، أما في الفترة المقبلة فأنها ستتابع عمل المحافظين وكذلك الخدمات المقدمة"، مشيداً بدور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء".وفي وقت سابق، أدلى الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، بصوته في انتخابات مجالس المحافظات 2023، التي انطلقت صباح اليوم الاثنين.