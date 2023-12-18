بالزي العربي من الانبار.. الحلبوسي يدلي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات

السومرية نيوز-محليات



أدلى زعيم حزب تقدم، محمد الحلبوسي بصوته في التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات، من احدى مراكز الاقتراع في محافظة الانبار.

وظهر الحلبوسي على غير العادة، وهو يرتدي الزي العربي ويلف رأسه بما تعرف شعبيًا بـ"الجراوية"، من داخل مركز اقتراع في منطقة الكرمة.



وتغير موقع انتخاب الحلبوسي وكذلك الزي الذي ظهر به، نتيجة لفقدانه منصب رئاسة البرلمان، حيث كان من المتوقع ان يظهر بالزي الرسمي ويجري تصويته من داخل فندق الرشيد أسوة ببقية المسؤولين العراقيين، باستثناء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أدلى بصوته في احدى مراكز الاقتراع بداخل احدى القرى شمال بغداد.