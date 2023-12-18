محافظ واسط يتوقع نسب مشاركة في الانتخابات تفوق بقية المحافظات

وقال المياحي في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها السومرية، إن "إقامة الانتخابات المحلية تمثل إنجازا كبيرا للحكومة الحالية بغض النظر عن نتائجها ونسبة المشاركة بها"، داعيا أبناء واسط الى "المشاركة الفاعلة والواسعة خلال يوم الاقتراع العام بعد تهيئة كل الظروف المناسبة لعملية الانتخاب".وتوقع المحافظ، أن "تقدم محافظة واسط انموذجا بنسبة المشاركة العالية مقارنة ببقية المحافظات"، لافتا الى ان "الانتخابات المحلية تمثل فرصة حقيقية لتقدم المحافظة الى الأمام".يشار الى ان التصويت العام بدأ الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساء من اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023، فيما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 16 مليون ناخب ضمن التصويت العام في 15 محافظة.