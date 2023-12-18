كبار السن يتوافدون والامن يساعدهم.. السومرية تنقل مشاهد "مؤثرة" من الانتخابات

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، مشاهد مختلفة ومؤثرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المحافظات العراقية وهم يدلون بأصواتهم في التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات 2023.

واظهرت المشاهد التي حصلت عليها السومرية نيوز، أقدم منتسبي القوات الأمنية والناخبين، على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل الوصول الى مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم.



المشاهد ادناه: