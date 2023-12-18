المشتركة: عصا الذاكرة تنقل جواً وصولاً إلى المركز الرئيسي.. لم نسجل أي خرق أمني

السومرية نيوز – أمن



أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عدم تسجيل خروقات أمنية خلال التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات لغاية الان، فيما بينت ان عصا الذاكرة تنقل جواً من المحافظات وصولاً إلى المركز الرئيسي.







وأضاف، ان "التنسيق مستمر مع المفوضية لإيصال الحقائق والتقارير أول بأول، وان القائد العام مستمر بالإشراف ميدانياً للاطلاع على آخر التقارير"، مشيرا الى ان "القطعات الأمنية مستمرة بواجبها إلى غاية إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية". وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، "لم نشهد أي خرق أمني خلال التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات لغاية الان"، لافتا الى ان "خطة تأمين العملية الانتخابية تسير بانسيابية عالية".وأضاف، ان "التنسيق مستمر مع المفوضية لإيصال الحقائق والتقارير أول بأول، وان القائد العام مستمر بالإشراف ميدانياً للاطلاع على آخر التقارير"، مشيرا الى ان "القطعات الأمنية مستمرة بواجبها إلى غاية إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية".

وتابع، ان "عصا الذاكرة تنقل جواً من المحافظات وصولاً إلى المركز الرئيسي، وفي حالة وجود خلل نتيجة الانواء الجوية ستكون هناك عجلات خاصة لنقل عصا الذاكرة".



وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صابحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام.









