تقرير منتصف النهار.. توثيق أكثر من 280 مشكلة في مراكز الانتخابات (تفاصيل)

وذكر تقرير التحالف، في بيان ورد للسومرية، أن مراقبيه أرسلوا 660 تقريرا حول الحوادث في عمل مراكز الاقتراع الى غرفة عمليات التحالف، مؤكدا أن 641 محطة انتخابية التزمت بوقت الافتتاح (الساعة السابعة صباحا)، فيما تخلفت 19 محطة عن الموعد المحدد.وقال البيان، ان 82 ناخبا لم يتمكنوا من الوصول بسهولة الى محطة الاقتراع، مؤشرا 6 محاولات منع للناخبين من الوصول الى مراكز الاقتراع.وأضاف البيان، أن مراقبي التحالف رصدوا 86 حادثَ دعايةٍ انتخابية للكيانات السياسية وترويج البطاقات الإعلانية للمرشحين بالقرب من مراكز الاقتراع.وتابع البيان، أن المراقبين وثقوا 12 حادثا لقيام القوات الأمنية المكلفة بحماية مراكز الاقتراع بمنع المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من دخول مراكز الاقتراع. كما جرى طرد 15 مراقبا ووكيل كيان سياسي من المحطات.ونبّه الى ان عدد حوادث عدم وجود جميع أعضاء فريق محطة الاقتراع في الوقت المحدد، بلغ 30 حادثا، فيما سجل 18 حالة نقص في المواد الأساسية اللازمة لسير عملية الاقتراع او تعطل الأجهزة.وخلص الى ان عدد حوادث عدم تثبيت كاميرات المراقبة وفق التعليمات، وصل الى 32 حادثا.