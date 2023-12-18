لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.. طوابير طويلة من المواطنين أمام مفوضية النجف (شاهد)

مجالس المحافظات 2023

السومرية نيوز - محليات



على الرغم من بدء التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات، صباح اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لكن مشاهد وثقتها عدسة السومرية، تظهر وقوف المواطنين أمام مفوضية محافظة النجف، لاستلام وتحديث بطاقاتهم الانتخابية من اجل في الانتخابات.

