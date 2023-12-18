تقارير منتصف النهار.. السومرية تنشر نسبة المشاركة في عدة محافظات

السومرية نيوز - محليات



كشفت تقارير المنتصف الصادرة من مراكز الانتخابات في المحافظات، اليوم الاثنين، للتصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات في عدة محافظات.

وحصلت السومرية نيوز، على نسب المشاركة من قبل مصادر مسؤولة بمكاتب المفوضية في عدة محافظات.



في محافظة البصرة، بلغت نسبة المشاركة حتى الان 19%، وفي الديوانية بلغت 17,3%، اما في ديالى بلغت 12%، وبابل 17.22%، وفي ذي قار بلغت 18%، وفي كربلاء بلغت نسبة المشاركة 14.7%، وفي ميسان بلغت نسبة التصويت لغاية ساعة 12 ظهرا 11% فقط، وفي المثنى 20%، اما واسط بلغت 13 ‎%‎، اما في الانبار بلغت نسبة المشاركة 27%، بينما محافظة النجف 13%، ونينوى 23%، أما محافظة صلاح الدين 25% وكركوك 32%".

كما اعلنت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحيف، ان نسبة التصويت بالاقتراع العام بلغت 17 بالمئة بحسب تقرير المنتصف، داعية المواطنين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.



ووفقا للنتائج الواردة تشير التوقعات الى أن نسب المشاركة الأعلى ستكون في محافظة كركوك في نهاية اليوم.



