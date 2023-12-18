تقرير المنتصف.. المفوضية تكشف نسبة المشاركين في الاقتراع العام

وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي، تابعته السومرية نيوز، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 17% حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً".وأكدت، أنها "لم تسجل أي خروقات أو معوقات في أجهزة الاقتراع"، مبينة أن "نسب المشاركة قد ترتفع بعد الظهيرة".وفي الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، انطلق الاقتراع العام في الانتخابات المحلية، على أن تغلق صناديق الانتخاب في تمام الساعة السادسة مساءً.