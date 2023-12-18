صور من النجف والبصرة.. أعداد الناخبين بدأت تزداد

تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً من محافظتي النجف والبصرة، توثق أجواء الاقتراع العام بالانتخابات المحلية.

وبحسب مراسلي السومرية من النجف والبصرة، فإن أعداد المشاركين بدأت تزداد في الوقت الحالي، بعدما كان الإقبال ضعيفاً خلال أوقات الصباح.



وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صباحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

صور من النجف:













صور من البصرة:









