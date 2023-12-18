"مراقبو الكيانات ينتظرون".. مراكز اقتراع خالية من الناخبين في بغداد ونينوى (صور)

تنشر السومرية نيوز، صوراً من مراكز اقتراع في محافظتي بغداد ونينوى، تظهر خلوها من الناخبين وذلك مع بقاء نحو ساعتين على انتهاء موعد الاقتراع العام.

وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صباحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً. صور من بغداد: صور من نينوى: