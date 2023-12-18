في واسط.. معمّرة تدلي بصوتها بمركز للاقتراع (صورة)

ادلت معمّرة في محافظة واسط بصوتها في انتخابات مجالس المحافظات التي انطلقت صباح اليوم الاثنين.

وقال مراسل السومرية، إن المعمرة سكينة البالغ عمرها 127 عاما ادلت بصوتها في احد مراكز الاقتراع في حي الحوراء بمحافظة واسط.

وبدأ صباح اليوم الاثنين، في بغداد والمحافظات الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات بعد توقفها لنحو عشر سنوات.