المفوضية تحدد موعد إعلان نتائج الاقتراع الأولية

وقالت المفوضية في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "النتائج الأولية للتصويت في الانتخابات المحلية ستعلن في الساعة الخامسة من مساء يوم غد".وفي تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، انتهت عملية التصويت بالاقتراع العام.