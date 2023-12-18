أول تعليق للسيد الصدر بعد انتهاء الانتخابات

قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مساء الاثنين، شكره للمقاطعين، في اشارة الى الانتخابات التي جرت اليوم.

وقال السيد الصدر في تغريدة على منصة "اكس"، "شكراً للمقاطعين". وبدأ صباح اليوم الاثنين، في بغداد والمحافظات الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات بعد توقفها لنحو عشر سنوات.