السومرية تنشر نسب المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات

وبلغت نسبة المشاركة 41% في الاقتراعين العام والخاص للانتخابات المحلية.

وسجلت محافظة كركوك أعلى نسبة مشاركة بواقع 65%، بينما سجلت الرصافة في بغداد الأدنى بواقع 21%.

وبدأ صباح اليوم الاثنين، في بغداد والمحافظات الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات بعد توقفها لنحو عشر سنوات.

وأدناه جدول النسب..