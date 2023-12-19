تطابق الفرز اليدوي مع الالكتروني.. وإعلان النتائج لن يشمل "محطات العطل الفني"

السومرية نيوز-محليات



أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني فيما يخص صناديق التصويت العام فضلا عن التصويت الخاص التي أرسلت نتائجها الكترونيا.







وحول المحطات الخاصة بالتصويت الخاص البالغة اكثر من 2400 محطة، اشارت غلاي الى ان نتائج العد والفرز اليدوي مطابق أيضا مع الفرز الالكتروني فيما يخص المحطات التي أرسلت نتائجها الكترونيا فقط، اما المحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا فتم نقلها الى مركز التدقيق ومازالت عمليات العد والفرز اليدوي قيد الإنجاز وبحضور وكلاء الأحزاب والمراقبين، حيث تتم العملية امامهم. وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة غلاي في حديث خاص لـ"السومرية نيوز"، إن "نتائج العد والفرز اليدوي التي تمت في مراكز الاقتراع جاءت مطابقة للنتائج الالكترونية المرسلة الى مراكز التدقيق في 35 الف محطة"، مبينة ان "المفوضية بانتظار وصول عصا الذاكرة لاعلان النتائج الأولية الساعة الخامسة عصر اليوم الثلاثاء".وحول المحطات الخاصة بالتصويت الخاص البالغة اكثر من 2400 محطة، اشارت غلاي الى ان نتائج العد والفرز اليدوي مطابق أيضا مع الفرز الالكتروني فيما يخص المحطات التي أرسلت نتائجها الكترونيا فقط، اما المحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا فتم نقلها الى مركز التدقيق ومازالت عمليات العد والفرز اليدوي قيد الإنجاز وبحضور وكلاء الأحزاب والمراقبين، حيث تتم العملية امامهم.

واشارت الى ان اعلان النتائج النهائية بعد اكمال فرز المحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا، قد يكون بغضون 24 الى 48 ساعة القادمة.



وأوضحت ان النتائج الأولية التي ستعلن عصر اليوم، ستكون باستثناء صناديق الاقتراع والمحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا في التصويت الخاص، وبينما لم تذكر غلاي عدد او نسبة هذه المحطات، الا انها وصفتها بأنها "نسبة لا تذكر" أي انها ضئيلة.