السومرية تنشر النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات

وقالت مفوضية الانتخابات، خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية، "أوفينا بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات".وبينت، أن "عدد التحالف السياسية والمرشحين الافراد بلغ 134، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898، أما عدد المصوتين الكلي بلغ أكثر من 6 ملايين وبنسبة مشاركة 41 بالمئة".أدناه النتائج: