إيران تعلق على إجراء الانتخابات المحلية في العراق

وقال آل صادق، في منشور على منصة "أكس"، "نبارك للعراق الشقيق الانتهاء من عملية انتخابات مجالس المحافظات والتي تعد من مظاهر الديمقراطية في البلاد ونتمنى الموفقية والنجاح للذين نالوا ثقة الجمهور وان يتنافسوا على تقديم الخدمة للشعب الكريم".واتم العراق، يوم أمس، إجراء الانتخابات المحلية، فيما أعلنت نتائج الاقتراع في وقت سابق من اليوم.