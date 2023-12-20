"صدام حسين" يحصل على أكثر من 400 صوت في الانتخابات المحلية (صورة)

ووفقا للجداول التي نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصل حسين على 441 صوتا ليحل في المركز 14 بالنسبة لترتيب الكيانات والأسماء الفائزة في الانتخابات، في حين جاء تحالف ديالتنا الوطني في المركز الأول برصيد 97185 صوتا.أدناه جدول الكتل وترتيب الأسماء المشاركة في الانتخابات المحلية عن محافظة ديالى: