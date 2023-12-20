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نتائج انتخابات

مجالس المحافظات 2023

5.6% من نتائج الانتخابات المحلية غير معلنة.. هل سيتغير المشهد الأولي كثيراً؟

مجالس المحافظات 2023

2023-12-20 | 03:55
5.6% من نتائج الانتخابات المحلية غير معلنة.. هل سيتغير المشهد الأولي كثيراً؟
3,265 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

بعد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات 2023، والتي شهدت مشاركة بنسبة 41% بواقع أكثر من 6 ملايين ناخب، ظهر الحديث عن النسبة 5.6% غير المعلنة لغاية الان.

والمفوضية، أعلنت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات 2023، التي جرت يومي السبت الاثنين 16 – 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان.

وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد حضره مراسل السومرية، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي.

*النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية
وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

الناطقة باسم المفوضية جمانة غلاي تبين في حديث خاص لـ"السومرية نيوز"، ان النتائج الأولية كانت باستثناء صناديق الاقتراع والمحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا في التصويت الخاص".

وعن الموعد النهائي لإعلان نتائج الانتخابات الكلية، فقد يكشف رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل للسومرية نيوز، انه يوم غد الخميس سيتم فرز النسبة المتبقية من نتائج الانتخابات المحلية والتي تشكل 5.6%، متوقعاً استمرارها لـ3 أيام وذلك، بسبب عدد المحطات البالغة عددها 2038 محطة موزعة على 16 مركز تدقيق في المحافظات"، معتذراً عن إعطاء الموعد النهائي لإعلان النتائج الكلية.

*نبني سيتصدر المشهد في بغداد بعد فرز 5.6% من النتائج
في المقابل يؤكد عضو تحالف نبني حامد الكعبي، ان تحالف نبني سيتصدر المشهد في العاصمة بغداد بعد فرز 5.6% من النتائج. ويقول الكعبي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "تحالف نبني ينتظر ما تبقى من النتائج من اجل التفوق على تحالف تقدم في بغداد"، موضحا ان "التحالف يشكل العمود الفقري لحكومة السوداني وما قدمته من نجاح في الخدمات ما انعكس على نتائجنا في الانتخابات المحلية".

*محافظة بغداد ستكون لنبني أو دولة القانون ورئاسة المجلس لتقدم
ويضيف: "كنا نتوقع مستوى أقل من النتائج التي حصدناها بالمحافظات"، مبينا: "احتكار المدنية لبعض الأحزاب مبدأ خاطئ"، مشيرا الى ان "توزيع مقاعد مجالس المحافظات سيكون بالتوافق"، موضحاً ان "محافظة بغداد ستكون لنبني أو دولة القانون ورئاسة المجلس لتقدم".

وبحسب النتائج الأولية، حقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

*وجاءت النتائج الاولية كالاتي:

بغداد
في العاصمة بغداد حقق تحالف تقدم 132.719 صوتاً، ونبني 131.869، ودولة القانون 130.468، والسيادة 70.481، وقوى الدولة الوطنية 69.111، وعزم 59.291، والحسم الوطني 46.366، والأساس العراقي 36.982، وابشر يا عراق 22.807، واشراقة كانون 20.311، وتجمع أجيال 13.314، والقوى المدنية 12.913، وقيم المدني 9.152، ومدار 9.072، وتنظيم الداخل 5.180، وتحالف الرئاسة 4.605، وعامر داود الفيلي 3.436، وبابليون 3.340، والفاو زاخو 3.128، وقائمة التاخي للكرد الفيليين 2.331، ومي جاسم الساعدي 2.184، والمؤتمر العام للكرد الفيليين 1.979، وجاسم محمد عزيز سوره ميري 1.880، وعلي محمد أحمد 1.744، وديار طاهر آغا 1.583، والتيار الوطني العشائري 1.484، وخلدون فرج جابر 1.120، والضمير العراقي 855، والجبهة الفيلية 851، ونوال عبد الرزاق 843، وزهير جاسم المياحي 843، ومحمد موسى الاركوازي 789، ومهند فلاح الازيرجاوي 761، وتجمع العراق الجديد 757، وقدس أحمد فارس 751، وزيدون غسان يوسف 701، وعبد الرزاق فنجان شمخي جبر 634، وثناء ابراهيم الفيلي 602، وانبثاق 523، وعلي عبد حمد 497، وحسن حمود صحن 421، وشاغر 351، وحزب الداعي 325، ومظفر عزيز الزهيري 305، وائتلاف حمورابي 303، وفراس شاكر فاضل 227، وتحالف اثرا 195.
 
*واسط
واسط أجمل حصلت على 93 ألف صوت، ودولة القانون 31 ألفاً، ونبني 31 ألفاً، وتحالف قوى الدولة 29 ألفاً، والقيم المدني 11 ألفاً، وأبشر يا عراق 9 آلاف، وائتلاف الأساس 22 ألفاً، وعادل محمد 2.183، ومناضل جاسم 2.086، وأحمد حسن 1.705، ومحمد محسن 1.031، وتحالف الرئاسة 429، وعدنان رمضان 346، ومحمود حاجم 278 صوتاً.
النجف
حصل نبني على 42.099 صوتاً، ودولة القانون 35.958، وحركة الوفاء 29.667، وقوى الدولة 24.581، وابشر يا عراق 14.443، وحركة إدراك 14.111، وواثقون 13.103، وقيم المدني 11.329، ومدار 10.493، واشراقة كانون 7.397، وتنظيم الداخل 5.257، والرئاسة 1.494، ورضا حميد 996، والضمير العراقي 292 صوتاً.

*الديوانية
حصل تحالف نبني على 54.488 صوتاً، ودولة القانون 43.842، وقيم المدني 33.619، وقوى الدولة 29.047، واشراقة كانون 18.430، وابشر يا عراق 17.572، والأساس العراقي 7.590، وتنظيم الداخل 6.607، وقوى الدولة المدنية 2.662، والرئاسة 1.202.

*الأنبار
حصل تحالف تقدم على 154.733 صوتاً، والانبار هويتنا 74.062، وقمم 61.204، والسيادة 40.127، وعزم 35.197، والحسم الوطني 31.212، والأنبار المتحد 22.622، والنبض العراقي 6.261، والرئاسة 958، وقيم المدني 635، وعمار ملوكي 275 صوتاً.

*كركوك
حصل كركوك قوتنا وارداتنا على 139.373 صوتاً، والتحالف العربي 98.174 صوتاً، وجبهة تركمان العراق الموحد 72.281 صوتاً، والقيادة 59.430، والحزب الديمقراطي الكردستاني 46.749، والعروبة 46.065، وحراك الجيل الجديد 24.620، وكركوكنا 21.114، ومعالم كركوك 6.655، وأمير بطرس 1.493، وحركة بابليون 1.301، واسماعيل يحيى 726، وحمورابي 516، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني 377، والتحالف المدني 288، وحزب الثقة 245، وكرم رامز 235 صوتاً.

*ديالى
حصل تحالف ديالتنا الوطني على 97.185 صوتاًن وتقدم 75.928، والسيادة 70.560، وتحالف عزم 41.807، واستحقاق ديالى 41.190، والأساس العراقي 27.483، والاتحاد الوطني الكردستاني 23.715، وثابتون 14.187، والحزب الديمقراطي الكردستاني 6.804، واشراقة كانون 3.897، والقوى المدنية 3.691، وانبثاق 1.182، وقيم المدني 738، والمرشح صدام حسين 441، وحزب الداعي 415، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني 397.

*كربلاء
في كربلاء حصل تحالف ابداع كربلاء على 99.166 صوتاً، ودولة القانون 31.656، ونبني 24.352، وأبشر يا عراق 18.012، واشراقة كانون 12.888، وقوى الدولة 12.693، والأساس العراقي 4.249، وتجمع الفاو زاخو 3.735، وتجمع أجيال 3.631، والرئاسة 185، وتجمع العراق الجديد 124.

*بابل
في بابل حصل تحالف نبني على 79.611 صوتاً، ودولة القانون 61.548 صوتاً، وقوى الدولة 58.057، واشراقة كانون 28.061، وتجمع برلمان الشعب 27.625، وأبشر يا عراق 22.221، وقيم المدني 21.203، ومدار 17.085، والفاو زاخو 15.788، والأساس العراقي 14.643، والقوى المدني 12.965، والتيار الوطني العشائري 1.656، وحيدر جاسم 1.153.

*البصرة
أما في البصرة فقد حصل تحالف تصميم على 266.999 صوتاً، ونبني 112.034، ودولة القانون 60.534، وقوى الدولة الوطنية 32.582، والأساس العراقي 20.138، والقيادة 18.218، ومدينتي 17.723، وتنظيم الداخل 8.636، واشراقة كانون 8.547، وتجمع أجيال 8.228، وشروق البصرة 7.316، وتجمع الفيحاء الفيدرالي 4.942، وقيم المدني 3.461، والفاو زاخو 1.395، وفاهرام هايك 1.375، وحزب الثقة 1.090، وبابليون 954، وائتلاف حمورابي 383، وتحالف الرئاسة 360.

*ميسان
حصل تحالف نبني على 51.101 اصوات، ودولة القانون 31.841، وقوى الدولة الوطنية 26.558، وتجمع أجيال 9.786، وقيم المدني 7.589، وحركة غيارى العراق 6.413، والوعد العراقي 1.988، ورياض عبد الواحد 1.213، واسامة سعدون 1.172، وتنظيم الداخل 1.172، وخضر احميد 395، ومروان صبيح 128.

*نينوى
حقق تحالف نينوى لأهلها 141.749 صوتاً، والحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني 127.938 صوتاً، والعقد الوطني 83.082 صوتاً، والسيادة 72.787، وتقدم 71.156، والحسم الوطني 60.123، والحدباء الوطني 57.292، والهوية الوطنية 53.376، واتحاد أهل نينوى 45.939، وعزم 44.764، والحزب الوطني للتجديد 41.588، ومحمد عارف الشبكي 13.899، وبابليون 6.022، والحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم 4.325، وتيار احرار الشبك 4.272، وائتلاف حمورابي 3.240، والحزب الايزيدي الديمقراطي 3.087، وقيم المدني 2.826، وأنور ناظم 2.783، وحزب التقدم الايزيدي 2.379، ومشعل عزيز 1.417، وتحالف اثرا 1.272، وسمام حنين 955، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني 923، وحازم سرحان 851، وتجمع العراق الجديد 718، وخليل ذنون 661، ورياض قريو حنا 438، وتحالف الضمير العراق 393.

*صلاح الدين
في صلاح الدين حقق تحالف الجماهير الوطنية 122.305 صوتاً، وتحالف الإطار الوطني 65.210، والعزم المدني 61.561، وتقدم 48.875، والسيادة 47.136، والحسم الوطني 40.187، وحزب الثقة 4.192، وتحالف الرئاسة 3.730، والضمير العراقي 1.496، وأحمد كامل 960، ومدار 348 صوتاً.

*ذي قار
في محافظة ذي قار حقق تحالف نبني 73.238 صوتاً، ودولة القانون 56.816، وقوى الدولة الوطنية 33.752، والماكنة 26.335، وتحالف المهمة 20.274، وقيم المدني 18.168، وأبشر يا عراق 13.963، والأساس العراقي 13.177، واشراقة كانون 12.247، وانبثاق 2.616، والرئاسة 686، وعدنان كريم 672، وحسين غني 611، وتجمع العراق الجديد 241 صوتاً.

*المثنى
بينما فاز في محافظة المثنى دولة القانون محققاً 46.750 صوتاً، وقوى الدولة الوطنية 42.099، ونبني 38.411، وابشر يا عراق 21.491، وجمهور المثنى 19.149، والأساس العراقي 10.824، واشراقة كانون 5.920، وتحالف المهمة 1.841، والفاو زاخو 1.362.

وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي. 
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