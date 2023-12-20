رئيس الجمهورية: نجاح تنظيم الانتخابات المحلية يُجسد مبادئ الديمقراطية

وقال رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نتقدم بالتهاني والتبريكات الى الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات من جميع القوى السياسية العراقية ونيلهم ثقة ناخبيهم، مُتمنين لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم وتحقيق ما يصبو اليه المواطنون من تطلعات في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والمعيشية".وأضاف، "أمام الفائزين الآن استحقاق مهم يتمثل في تشكيل مجالس محافظات متجانسة تعمل بروح الفريق الواحد وتتعاون مع الحكومة الاتحادية وتتواصل بشكل مباشر وفاعل مع المواطنين، لتبنّي قضاياهم ومواصلة مسيرة البناء والاعمار وتوفير الخدمات الأساسية".وأشار إلى أن "نجاح تنظيم هذه الانتخابات يُجسد مبادئ الديمقراطية التي ارساها الدستور العراقي في إدارة الدولة التي تضمن حق العراقيين في التعبير عن ارادتهم واختيار من يرونه مناسباً لتمثيلهم، مثمنين كل دورٍ أسهم في إنجاح اجراء الانتخابات بمختلف مراحلها".