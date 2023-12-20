ملف الاقتراع في نشرة السومرية.. تشكيك بنسب المشاركة وفقدان التفاؤل يخيم على المواطنين

= رئيس الجمهورية يدعو لتشكيل مجالس محافظات متجانسة.. وفقدان التفاؤل يخيم على المواطنين.= تشكيك بنسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.. والمفوضية توضح آلية احتسابها وفقا لعدد المصوتين.= النقد الدولي يتوقع نموا في النشاط غير النفطي بالعراق.. ويحذر من تداعيات ايقاف تصدير نفط الاقليم عبر تركيا.= إسرائيل تبدي استعدادها لهدنة جديدة مع حماس.. والاخيرة ترفض المحادثات أثناء الحرب.