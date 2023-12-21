الخلل الفني لم يقتصر على التصويت الخاص.. معلومات "بالأرقام" من داخل مراكز الفرز اليدوي

السومرية نيوز- محليات



تواكب السومرية عبر شبكة مراسليها، مراحل عملية العد والفرز اليدوي التي تجري حاليا في مراكز التدقيق بعموم المحافظات العراقية، للمحطات التي واجهت خللا فنيا ولم ترسل نتائجها الكترونيا.

ولم تقتصر عملية العد والفرز اليدوي على محطات التصويت الخاص فحسب، حيث توجد اعداد من محطات التصويت العام التي واجهت خللا فنيا أيضا بعدم ارسال النتائج الكترونيا لذلك سيتم عدها وفرزها يدويا، لكنها قليلة جدا مقارنة بمحطات التصويت الخاص التي واجهت الخلل الأكبر في ارسال النتائج الكترونيا.

وفي محافظة صلاح الدين، سيتم فرز 103 محطات يدويا، مقسمة الى 9 محطات تصويت عام و94 محطة تصويت خاص.

وتمثل المحطات التسع من التصويت العام في صلاح الدين، نسبة بسيطة من اجمالي محطات التصويت العام البالغة 1652محطة، حيث ان 9 محطات فقط فشلت بارسال نتائجها الكترونيا.



اما محافظة النجف الاشرف، ستشهد عد وفرز 47 محطة من التصويت الخاص يدويا وتضم 17 الف صوت، اما في كربلاء فسيتم عد وفرز 53 محطة يدويًا.



وفي بغداد سيتم عد وفرز 136 محطة يدويا جميعها محطات تصويت خاص، ويبلغ عدد موظفي العد والفرز 120 موظفا، فيما سيتم العد والفرز في مخازن الدباش بمنطقة الحرية.



وفي البصرة، بدأت عمليات العد والفرز اليدوي لـ101 صندوق من التصويت الخاص، و5 محطات وصناديق من التصويت العام، فيما تقدر الأصوات داخل الصناديق اكثر من 25 الف صوت.



وبحسب موظفي مفوضية الانتخابات، فأن معظم هذه الأصوات ستقسم على جميع المحافظات وحسب التصويت، حيث انها ضمن التصويت الخاص الذي يتيح للقوات الأمنية التصويت في محافظة لصالح مرشحين من محافظات أخرى.



ويبلغ مجموع المحطات التي سيتم فرزها وعدها يدويا 2038 محطة تشكل قرابة 6% من اجمالي صناديق الاقتراع، وسط ترقب لما ستغيره هذه المحطات وماتحتويه من أصوات، في النتائج الأولية المعلنة.