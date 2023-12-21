السومرية تواكب عملية العد والفرز اليدوي في البصرة (صور)

وأفاد مراسل السومرية نيوز، انه "تم فرز وعد 41 صندوقا من صناديق التصويت الخاص من اصل 101 صندوقا أعلنت المفوضية عن بدء عملية العد والفرز لها صباح اليوم الخميس".وأضاف: "الصناديق التي تم عدها وفرزها والتي تظهر في الصور هي التي تم ربطها بالشريط الاخضر".الصور ادناه: