إنجاز 50 محطة من أصل 94.. السومرية تفصّل عملية العد والفرز اليدوي في صلاح الدين

السومرية نيوز – سياسة



أنجز مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عد وفرز أكثر من 50 محطة للتصويت الخاص من أصل 94 محطة، وذلك في اليوم الثاني من عمليات العد والفرز اليدوي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات 2023.







ومن المقرر، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات الخاص والعام في المحافظة يوم غد السبت 23 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفقاً للمراسل. ويقول مراسل السومرية، ان "مكتب مفوضية الانتخابات في صلاح الدين أنجز عد وفرز أكثر من 50 محطة للتصويت الخاص من أصل 94 محطة، بعد تشكيل عشرين فريقاً للعمل"، مشيرا الى انه "بعد الانتهاء من التصويت الخاص، فسيتم المباشرة بفرز صناديق التصويت العام والبالغ عددها 9 محطات".ومن المقرر، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات الخاص والعام في المحافظة يوم غد السبت 23 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفقاً للمراسل.

في المقابل، أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، إكمال عمليات العد والفرز اليدوي في محافظات ذي قار ودهوك وأربيل.



يشار الى عمليات العد والفرز اليدوي انطلقت صباح أمس الخميس، في 16 مركزاً للتدقيق بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم وعددها 15 محافظة بحضور عدد كبير من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية ووسائل الإعلام.