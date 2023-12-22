الانتخابات المحلية.. انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي في البصرة (صور)

وقال المراسل ان "عمليات العد والفرز اليدوي في موقع مجمع مخازن الكزبرة في البصرة انتهت".وأضاف: "تمت عمليات العد والفرز اليدوي لـ101 صندوق في محطة التصويت الخاص. و5 صناديق للتصويت العام".وأشار مراسل السومرية الى ان "الصناديق تمثل. اصوات نحو 29 الف ناخبا".