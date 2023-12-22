بالصور.. انتهاء عملية العد والفرز اليدوي في كربلاء وهذه النتيجة

افاد مراسل السومرية نيوز، اليوم الجمعة، بانتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات المحلية في محافظة كربلاء.

وقال المراسل ان عمليات العد والفرز اليدوي في 53 محطة انتخابية في كربلاء انتهت، مشيرا الى ان النتائج كانت مطابقة للفرز الالكتروني.



وأضاف، ان أكثر من 50 موظفاً شارك بهذه العملية.



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