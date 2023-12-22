نينوى تنهي الفرز اليدوي لمحطات التصويت الخاص.. ماذا عن العام؟

وذكر بيان للمكتب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "انهى عملية العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق لمحطات التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات ٢٠٢٣".ونوه إلى أنه "انهى 116 محطة خلال يومين فقط"، مبيناً أنه "ينتظر قراراً لعد وفرز محطات التصويت العام".