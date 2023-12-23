المفوضية تكشف موعد الانتهاء من العد اليدوي وإعلان النتائج النهائية

وذكرت مساعدة المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية لم تحدد موعدا نهائيا لانهاء العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات"، مشيرة الى ان "المواعيد التي طرحت كانت توقعات من المفوضية بان يتم الانتهاء من العد والفرز اليدوي بغضون 5 أيام ابتداء من يوم الخميس الماضي".وأشارت الى ان "العد والفرز اليدوي انتهى في 11 محافظة والمتبقي صلاح الدين والانبار ونينوى وبغداد بجانبيها الكرخ والرصافة وجميع النتائج جاءت متطابقة بنسبة 100% بين العد الالكتروني والعد لاليدوي"، مبينة ان "العدد الأكبر من الصناديق يوجد في الكرخ والرصافة حيث يبلغ اكثر من 570 صندوقا من اصل 2038 صندوقا مشمولا بالعد والفرز اليدوي من صناديق الاقتراع الخاص والعام".وأوضحت انه "من المتوقع الانتهاء من العد والفرز اليدوي بالكامل خلال هذا الأسبوع، وبعدها سيتم تدقيق النتائج واعلانها، ومن ثم يفتح باب الاعتراض حيث يتاح الاعتراض للأحزاب والكتل السياسية بناء على اشرطة النتائج التي يمتلكها وكلاء الأحزاب والتحالفات".وباشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس الماضي باجراء العد والفرز اليدوي لـ2038 محطة وصندوق من المحطات التي لم ترسل نتائجها الكترونيا، من اصل اكثر من 38 الف محطة، فيما تمثل محطات التصويت الخاص النسبة الأكبر من هذه المحطات التي فشلت بارسال نتائجها الكترونيا.وتتوقع المفوضية بأن تؤدي النتائج النهائية بعد انتهاء العد والفرز اليدوي الى تغيير بسيط بالنتائج الأولية المعلنة.