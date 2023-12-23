الانتخابات المحلية.. الانبار تنهي العد اليدوي وتكشف نسبة "الاختلاف"

وقال مراسل السومرية نيوز، انه تم انهاء عملية عد وفرز جميع المحطات واغلاقها ووضعها في المنطقة المخصصة لها في محافظة الانبار، مشيرا الى ان "عدد المحطات الكلي 149 وعدد محطات التصويت الخاص 127 والعام 22 محطة انتخابية.وأضاف، ان نسبة الاختلاف بنتائج العد والفرز الالكتروني واليدوي في محطات الاقتراع وصلت الى 5% في ٧ محطات التصويت العام فقط.