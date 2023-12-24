هل تم اكتشاف "عدم تطابق" بنسبة 2% في التصويت العام؟

السومرية نيوز - سياسية



أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي بالكامل ولم يتبق سوى ادخال النتائج الكترونيا، فيما اكدت مطابقة النتائج 100% في محطات التصويت الخاص، وتسجيل اختلاف بسيط لايصل الى 2% في محطات التصويت العام.





وأوضح أن "النتائج كانت متطابقة 100% بين العد والفرز الالكتروني واليدوي فيما يخص محطات التصويت الخاص، اما محطات التصويت العام فتم تسجيل اعداد قليلة من عدم التطابق ولايصل الى 2%، وهي اعداد لاتؤثر على النتائج الكلية"، مبينا ان "عمليات العد والفرز اليدوي كشفت عن تطابق بنسبة عالية جدا مع الفرز الالكتروني نتيجة دقة عمل الأجهزة والمفوضية".



وأكد ان "فترة استقبال الشكاوى انتهت ولم ترتقي أي شكوى الى المرحلة الحمراء التي تؤدي الى عمليات فتح الصناديق او التاثير بالنتائج، وكل الشكاوى الواردة تصنف خضراء وصفراء وهي قضايا إدارية"، مبينا انه "بعد اكتمال البت بالشكاوى وإعلان النتائج ستكون هناك فترة 3 أيام لتقديم الطعون، وبعدها تتم المصادقة على أسماء الفائزين بشكل نهائي". وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، للسومرية، ان "جميع عمليات العد والفرز انتهت مساء امس السبت في كل مراكز التدقيق في كل المحافظات بالكامل"، مشيرا الى ان "المتبقي هو ادخال النتائج الكترونيا بالسيرفرات والنظر في الشكاوى واتخاذ القرارات بشأنها".وأوضح أن "النتائج كانت متطابقة 100% بين العد والفرز الالكتروني واليدوي فيما يخص محطات التصويت الخاص، اما محطات التصويت العام فتم تسجيل اعداد قليلة من عدم التطابق ولايصل الى 2%، وهي اعداد لاتؤثر على النتائج الكلية"، مبينا ان "عمليات العد والفرز اليدوي كشفت عن تطابق بنسبة عالية جدا مع الفرز الالكتروني نتيجة دقة عمل الأجهزة والمفوضية".وأكد ان "فترة استقبال الشكاوى انتهت ولم ترتقي أي شكوى الى المرحلة الحمراء التي تؤدي الى عمليات فتح الصناديق او التاثير بالنتائج، وكل الشكاوى الواردة تصنف خضراء وصفراء وهي قضايا إدارية"، مبينا انه "بعد اكتمال البت بالشكاوى وإعلان النتائج ستكون هناك فترة 3 أيام لتقديم الطعون، وبعدها تتم المصادقة على أسماء الفائزين بشكل نهائي".

وفي السياق، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ملابسات التصريح بشأن وجود عدم تطابق بنسبة 2% في نتائج التصويت العام، خلال العد والفرز اليدوي.



وقال المتحدث باسم المفوضية عماد جميل، في حديث للسومرية نيوز، ان "ما تم وصفه بعدم التطابق هو فقط وجود تصويت لمرشحين وقائمة واحدة، حيث تم اعتماد ذهاب الصوت للقائمة بغض النظر عن المرشحين"، مبينا ان "العملية لم تؤثر او تغير أي ارقام تذكر في النتائج".



وأوضح ان هذه العملية تم تسجيلها فقط في 7 محطات من اصل 38 الف محطة، وهي نسبة ضئيلة لاتذكر.



وبالتحليل الرقمي يظهر ان نسبة عدم التطابق ستبلغ 0.01%، أي واحد بالعشرة الاف، وهي نسبة ضئيلة لاتذكر.



وكان المتحدث باسم المفوضية العليا، عماد جميل قد قال خلال استضافته على قناة السومرية انه تم تسجيل تطابق بنسبة 100% في محطات التصويت الخاص، لكن تم تسجيل نسبة عدم تطابق ضئيلة جدا تتراوح بين 1 إلى 2% في التصويت العام، قبل ان يوضح جميل ان هذه النسبة المذكورة هو تعبير لفظي، والرقم الحقيقي هو 7 محطات فقط من اصل 38 الف محطة، وهي نتيجة لاتذكر .



وخضع 2038 صندوقا ومحطة للعد والفرز اليدوي معظمها تعود للتصويت الخاص نتيجة عدم ارسال النتائج الكترونيا، وذلك من اصل اكثر من 38 الف محطة للتصويت الخاص والعام.



وبدأت المفوضية بالعد والفرز اليدوي في جميع المحافظات منذ يوم الخميس الماضي قبل ان تنتهي العملية بالكامل مساء امس السبت.

