بالأرقام.. المفوضية "تنسف" تسجيل عدم تطابق بنسبة 2% في التصويت العام

وقال المتحدث باسم المفوضية عماد جميل، في حديث للسومرية نيوز، ان "ما تم وصفه بعدم التطابق هو فقط وجود تصويت لمرشحين اثنين وقائمة واحدة، حيث تم اعتماد ذهاب الصوت للقائمة بغض النظر عن المرشحين"، مبينا ان "العملية لم تؤثر او تغير أي ارقام تذكر في النتائج".وأوضح ان هذه العملية تم تسجيلها فقط في 7 محطات من اصل 38 الف محطة، وهي نسبة ضئيلة لاتذكر.وبالتحليل الرقمي يظهر ان نسبة عدم التطابق ستبلغ 0.01%، أي واحد بالعشرة الاف، وهي نسبة ضئيلة لاتذكر.وكان المتحدث باسم المفوضية العليا، عماد جميل قد قال خلال استضافته على قناة السومرية انه تم تسجيل تطابق بنسبة 100% في محطات التصويت الخاص، لكن تم تسجيل نسبة عدم تطابق ضئيلة جدا تتراوح بين 1 إلى 2% في التصويت العام، قبل ان يوضح جميل ان هذه النسبة المذكورة هو تعبير لفظي، والرقم الحقيقي هو 7 محطات فقط من اصل 38 الف محطة، وهي نتيجة لاتذكر .