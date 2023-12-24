لقاء مبالغ مالية.. عضو عن الحسم يدعي قدرته على تزوير نتائج الانتخابات المحلية

ادعى عضو تحالف الحسم، صهيب الراوي، قدرته على تزوير نتائج الانتخابات المحلية، لقاء مبالغ مالية لمفوضية الانتخابات.

وبحسب مقطع مصور متداول، فإن الراوي يسعى لتغيير نتائج الانتخابات المحلية مقابل مبالغ مالية بالتعاون مع جهات وشخصيات تعمل داخل مفوضية الانتخابات.