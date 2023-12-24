الكشف عن عدد الشكاوى في انتخابات مجالس المحافظات

كشفت مفوضية الانتخابات، الاحد، عن عدد الشكاوى في الاقتراعين العام والخاص لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال الأمين العام لمجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات علي فيصل في بيان، إن "عدد الشكاوى الكلي (419) إلى يوم 2023/12/24 الساعة الواحدة ظهراً".

وأضاف أن "عدد شكاوى يوم الاقتراع العام (188) وعدد شكاوى يوم الاقتراع الخاص (155)، وبلغ عدد شكاوى مراكز التدقيق (76)"، مشيراً الى أن "الأعداد قابلة للزيادة".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.