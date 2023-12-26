استبعاد مرشح ضمن الكوتا" في البصرة

كشفت وثيقة صادرة من مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، عن استبعاد مرشح ضمن "الكوتا" في محافظة البصرة.

وجاء ضمن الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المفوضين، الموافقة على استبعاد المرشح (فاهرام هايك اكناتيوز اغيك) ضمن محافظة البصرة والغاء المصادقة عليه ضمن قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات لشموله باجراءات المساءلة والعدالة.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.

وأدناه نص الوثيقة..